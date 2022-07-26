«Маловероятная авантюра»: эксперт о перспективах удара Израиля по Ирану Военный эксперт Леонков назвал маловероятным удар Израиля по Ирану

Фото: guoyu/Xinhua/Global Look Press

Ракетный удар Израиля по Ирану из-за активации Тегераном ядерной программы маловероятен, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Он пояснил, что Тель-Авив делает ставку на свои военно-воздушные силы, а именно самолеты F-16 и F-35, которые смогут беспрепятственно подлететь с территорий Ирака и Иордании. Однако, по его словам, все стратегические объекты в Иране прикрыты российскими комплексами ТОР и С-300.

Вполне возможно, что именно с территории Ирака и будет производиться атака. Но Дело в том, что на данный момент все объекты стратегической важности Ирана, прикрыты нашими комплексами ТОР и С-300, что существенно снижает шансы на успех, такого мероприятия, — сказал Леонков.

Он добавил, что Израиль забывает такой нюанс, как политический вес США в регионе, который серьезно подорван из-за политики нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена. Если 10 лет назад Пентагон мог оказать Тель-Авиву серьезную военную поддержку, то сейчас Соединенные Штаты «вряд-ли будут ввязываться в эту авантюру», продолжил Леонков.

Если 10 лет назад США могли бы оказать Израилю серьезную поддержку в этом вопросе, то сейчас все в корне поменялось, — пояснил эксперт.

Также он отметил, что доработанную Ираном ракету Р-17, ни израильский «Железный купол», ни американский Patriot перехватить не в состоянии.

Ранее министр обороны еврейского государства Бени Ганц заявил, что Израиль не исключает возможности нанесения ракетного удара по Ирану из-за активизации Тегерана по вопросу развития ядерной программы. Он также назвал Иран «проблемой для всего мира».