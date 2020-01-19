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В Ливии прекратили добычу нефти на крупнейшем месторождении Эш-Шарара. Трубопровод перекрыли по требованию представителей ливийских племён.

Как сообщает Al Wasat со ссылкой на технических специалистов, после остановки работы все скважины были законсервированы. Также было закрыто ещё одно месторождение — Эль-Филь, расположенное поблизости. Ежедневная добыча нефти на...