Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обеспокоен сообщениями об отправке Турцией иностранных наёмников в Ливию. Он подчеркнул, что «этому нужно положить конец».
Должен заявить о серьёзной обеспокоенности, вызванной прибытием в Триполи сирийских и других иностранных наёмников, —
приводитслова политика «Интерфакс».
Турция в Ливии поддерживает признанное ООН правительство. Ему противостоят силы маршала Халифы Хафтара.
Ранее в январе поступали сообщения о начале переброске Анкарой военных и ополченцев в Ливию. Как сообщал NEWS.ru, наёмники провели передислокацию и ведут обстрелы города.
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