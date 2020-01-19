Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обеспокоен сообщениями об отправке Турцией иностранных наёмников в Ливию. Он подчеркнул, что «этому нужно положить конец».

Должен заявить о серьёзной обеспокоенности, вызванной прибытием в Триполи сирийских и других иностранных наёмников, — приводит слова политика «Интерфакс».

Турция в Ливии поддерживает признанное ООН правительство. Ему противостоят силы маршала Халифы Хафтара.

Ранее в январе поступали сообщения о начале переброске Анкарой военных и ополченцев в Ливию. Как сообщал NEWS.ru, наёмники провели передислокацию и ведут обстрелы города.

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