Майор ВВС указал на странную деталь в деле о крушении вертолета Раиси Майор Красноперов назвал крушение борта с Раиси «из ряда вон выходящим случаем»

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Цветы у посольства Ирана в Москве в память о погибших в результате крушения вертолета, среди которых президент страны Ибрахим Раиси

Лётчик-инструктор майор ВВС Андрей Краснопёров назвал крушение вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси «из ряда вон выходящим случаем». В беседе с «Царьградом» он подчеркнул, что дальность полета была небольшой. Он нашел странным, что два сопровождавших судно с Раиси вертолета долетели до места назначения, а президентский рухнул в горах.

Понятно, что там была дымка, туман. Видимость нулевая. Но на вертолётах и на самолётах есть система радара, которая показывает рельеф местности. Надо было комплексно использовать всю систему. И то, что произошло, конечно, это из ряда вон выходящий случай, — сказал он.

По его словам, принимать решение о полете в таких условиях было необдуманным шагом. Нужно было переждать либо отправиться наземным транспортом, подчеркнул он.

Показали же кадры, как он взлетал. И всё хорошо видно. Не исключено, что, возможно, и что-то было другое. Почему-то именно президентский вертолёт попал в авиакатастрофу, а другие долетели. Это не странно? — задался вопросом эксперт.

Ранее сообщалось, что вертолет с президентом Ирана потерпел крушение в горах Восточного Азербайджана — иранской провинции на северо-западе страны. Кроме главы государства на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Как пояснил посол Исламской Республики в Белоруссии Алиреза Санеи, причиной жесткой посадки вертолета стали плохие погодные условия.