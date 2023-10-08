К зданию израильского посольства в Москве начали приносить цветы

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Люди начали приносить цветы к израильскому посольству в Москве после атаки палестинского движения ХАМАС. Таким образом жители российской столицы выражают свою солидарность с народом Израиля. Как пишет ТАСС, на здании диппредставительства флаг Израиля сейчас приспущен.

На опубликованном видео можно заметить, что один их букетов оформлен в цветах израильского флага. По периметру посольства дежурят полицейские машины.

Конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул с новой силой утром 7 октября. Движение ХАМАС выпустило по Израилю более 3000 ракет. Кроме того, радикалы проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по территории сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ мобилизует все свои ресурсы для уничтожения палестинского формирования. При этом он признал, что война с ХАМАС будет продолжительной и сложной. В своем телевизионном обращении к нации Нетаньяху призвал жителей сектора Газа покинуть территорию палестинского анклава, где за время боевых действий, по данным Минздрава Палестины, уже погибли по меньшей мере 313 гражданских.