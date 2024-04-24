Любовь к голубям подтолкнула индийца к сожжению беременной жены Мужчина из Индии сжег недовольную его дорогостоящим хобби жену

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В индийской деревне Буле Нангал местный житель сжег супругу в частном доме из-за того, что она критиковала его за дорогостоящее хобби, сообщает портал News9Live. Мужчина разводит и содержит почтовых голубей.

Офицер участка сообщил, что пара была замужем примерно два с половиной года, а женщина на момент своей смерти была на шестом месяце беременности. О пожаре в доме молодой семьи сообщили в экстренные службы жители деревни. Позже подозреваемый в поджоге мужчина был задержан.

Ранее житель Санкт-Петербурга убил супругу на фоне развода. Инцидент произошел 22 апреля. Позднее мужчина выпал из окна. Сотрудников полиции и других экстренных служб вызвала сестра погибшей, заявившая, что не может попасть в квартиру и помочь родственнице.

В конце марта в городе Ставрополе мужчина застрелил двоих малолетних детей и супругу, после чего покончил с собой. Женщина осталась жива, но госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Скорую на место ЧП вызвал отец выжившей женщины. Он не мог дозвониться до дочери и попасть к ним в дом. Сотрудники СК провели осмотр места преступления, изъяли орудие убийства и гильзы.