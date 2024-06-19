«Лучше не лезть»: Израилю предрекли большие проблемы при вторжении в Ливан Политолог Перенджиев: Израиль ждут большие проблемы при вторжении в Ливан

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Израилю грозят большие проблемы в случае вторжения в Ливан, уверен военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что операция против Ливана окажется рискованным предприятием.

Очень много рисков для Запада, Европы и США. Речь идет о мусульманском мире. Между Турцией и Израилем возникали плохие отношения из-за ХАМАС. Другие факторы тоже могут подключиться против Израиля. Ситуация такая, что лучше Израилю в это дело не лезть. А если полезет, это будет максимально рискованное предприятие, — уточнил Перенджиев.

По словам политолога, в 2006 году ни один солдат армии Ливана не покинул казармы, чтобы противостоять Израилю. Он пояснил, что боевые действия велись против движения «Хезболла». Если же Израиль проявит излишнюю жестокость к мирному населению, как в секторе Газа, последует реакция со стороны Бейрута, уверен Перенджиев.

Я подозреваю, что Израиль специально перегнет палку, чтобы вступить в войну против Ливана. Ливан слабоват против Израиля, но если страна будет вынуждена вступить в войну, возможно, и остальной арабский мир может их поддержать. Тогда все может обернуться совсем не так, как рассчитывает Израиль, — заключил эксперт.

Политолог Сергей Марков ранее рассказал, что США и Израиль вошли в прямой конфликт. По его словам, поводом для этого послужили критические замечания израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в адрес США из-за того, что Вашингтон не одобряет военную операцию Израиля против «Хезболлы».