Лошадь пережила три недели под завалами в Турции Живую лошадь нашли под завалами в Турции спустя 21 день после землетрясения

Фото: Mehmet Masum Suer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Последствия землетрясения в Турции

Спасатели в Турции накануне достали из-под завалов живую лошадь, которая провела под обломками три недели, передает Oxu.Az. Кадры вызволения животного спустя 21 день после землетрясений опубликовали в соцсетях. Лошадь обнаружили в ходе разбора завалов в городе Адыяман на юго-востоке страны.

На кадрах показано, как истощенную лошадь вытаскивают из-под завалов. Можно наблюдать, как животное, несмотря на длительное время без еды и воды, карабкается и взбирается по камням. Его уже вернули владельцу.

Тем временем в городе Кахраманмараше при раскопках на месте разрушенного здания спасли кота.

Два землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6 произошли в Турции с разницей в девять часов 6 февраля. По состоянию на 23 февраля число погибших в результате удара стихии превысило 43,5 тысячи человек. Позже, 20 февраля, в стране случились новые землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8, сообщалось о разрушениях в провинции Хатай. А 27 февраля в провинции Малатья произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,6.

После землетрясений в Турции решили полностью снести город Нурдагы, расположенный на юго-востоке страны. До катастрофы в нем проживали 17 тысяч человек. Местные власти заявили, что город будет отстроен заново.