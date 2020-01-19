https://static.news.ru/photo/4ab2aa5a-3ad2-11ea-a436-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поддерживаемые Турцией вооружённые отряды, в том числе из Сирии, открыли огонь на юге Триполи, заявило руководство Ливийской национальной армией (ЛНА).

После утечек с берлинской конференции, где обсуждается вопрос о необходимости вывода подконтрольных Турции ополченцев, началась передислокация их формирований, — также говорится в сообщении телеканал «Аль-Хадас».

ЛНА часто обвиняла Анкару в переброске в Ливию наёмников сирийской вооружённой оппозиции. По предварительным данным, в африканской стране находится около 2 тысяч бойцов из САР.

Ранее NEWS.ru писал, что в Берлине 19 января стартовала международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос. На мероприятие приглашены представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта, ООН.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.