Лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар прибыл в Париж с официальным визитом.
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В настоящий момент в Ливии существует двоевластие: правительство национального согласия в Триполи признано ООН, Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.
Ранее глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж назвал Хафтара военным преступником. По его мнению, силы ЛНА отвечают за нападения на объекты гражданской инфраструктуры, а тех, кто снабжает ЛНА оружием, необходимо наказать, писал NEWS.ru.
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