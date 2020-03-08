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Медики выявили коронавирус у руководителя Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Исмаила Наджара. В настоящее время он находится на карантине.

Симптомы, напоминающие грипп, появились у чиновника на прошлой неделе. Он обратился в один из медцентров, специалисты которого определили, что заболевание вызвано коронавирусом. Наджар был госпитализирован. Когда стало ясно, что угрозы...