https://static.news.ru/photo/b62dfb00-25b4-11ea-a8cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков заявил, что турецкая ВПК активно развивается благодаря террористам из Ливии.

По словам эксперта, Турции необходим рынок сбыта, а незаконные ливийские объединения идеально подходят для этого. На сегодняшний день усиление ВПК является главной линией внешней политики Анкары. Таким образом, Турция превратила Ливию в свой полигон, считает эксперт.

На основе идеологических и политических постулатов Турция пытается усилить внешнеполитическое влияние на севере Африки и на всём Ближнем Востоке, — цитирует Аваткова «Политика Сегодня».

В сентябре 2019 года NEWS.ru писал, что у Турции может появиться ядерное оружие. С таким заявлением выступил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что его страна имеет такие же права, как и еврейское государство.