Ливан выразил надежду на Россию в ближневосточном урегулировании Глава МИД Ливана Бу Хабиб выразил надежду на РФ в ближневосточном урегулировании

Ливан надеется, что Россия сыграет важную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел и миграции страны Абдалла Бу Хабиб в эфире телеканала «Россия-1». Он выразил уверенность, что РФ действует в пользу налаживания мира, если есть такая возможность.

Сейчас сложно говорить о мирном процессе на Ближнем Востоке. Я надеюсь, что Россия сыграет важную роль в этом конфликте (в урегулировании. — NEWS.ru), — сказал руководитель ливанского внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что, пока не будет создано палестинское государство, арабскому и мусульманскому миру грозит усиление жестокости. По его словам, в этом случае речь идет о справедливости.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке вызывает обеспокоенность Кремля. Москва обращается с призывами ко всем сторонам конфликта и настаивает, чтобы вопрос был решен путем дипломатии, отметил он. Руководство РФ находится в постоянном контакте со всеми ближневосточными партнерами. Вместе с тем он указал на обострение ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что также заставляет беспокоиться.