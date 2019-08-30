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Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован. Это произошло после требования о возврате долгов, поступившего от президента России Владимира Путина.

Силовики арестовали все активы родственника сирийского лидера, передаёт The Times. По данным журналистов, они будут направлены на погашение задолженности перед РФ. Однако, согласно официальной версии, причиной следственных действий стала кампания...