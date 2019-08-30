Ливан выпустил противотанковую ракету в направлении приграничного израильского селения Авивим. О пострадавших, разрушениях и погибших пока не сообщается.
Мирным жителям рекомендуется открывать убежища и не покидать свои дома.
Некоторое время назад противотанковая ракета была выпущена из Ливана в направлении Авивим, — цитирует РИА Новости пресс-службу армии еврейского государства.
Армия обороны Израиля повысила боеготовность на случай различных сценариев развития событий на севере страны. Это произошло на фоне обещания лидера шиитской группировки «Хезболла» ответить на действия беспилотников Тель-Авива.
До этого глава движения — Хасан Насралла — пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля в отношении Ливана.