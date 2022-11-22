Надоела независимость: Ливан решил вернуться под крыло Франции? Почему жители «ближневосточной Швейцарии» забили на национальный праздник и хотят стать французами

Фото: David Weyand/imageBROKER.com/Global Look press

22 ноября Ливан отмечает важнейшее событие в своей истории — обретение независимости от Франции. Но на этот раз ливанцы остались без главного национального праздника. Виной тому — политические и экономические неурядицы в стране, которую раньше называли «ближневосточной Швейцарией». Ливанский парламент все никак не может выбрать президента. На днях состоялась шестая неудачная попытка определиться с будущим раисом (главой республики). Власти решили не проводить военный парад и отменить все торжества по случаю Дня независимости. Между тем все больше ливанцев уже и не хотят этой независимости, мечтая вернуться... под крыло Франции. Как так вышло, из первых уст разузнал NEWS.ru.

Армия Ливана сломалась, несите новую

Дорогие солдаты! Ливан сегодня переживает самый тяжелый период в своей истории. Из колыбели цивилизаций страна приблизилась к краю пропасти. Все плохо по всем фронтам, — c горечью обратился глава Общей службы безопасности страны Аббас Ибрагим к военнослужащим республики.

Другие майоры и генералы с ним согласились — мол, как можно проводить парад, когда в стране нет президента и вообще творится «Аллаху а’лям шу» (Бог знает что). Учитывая все обстоятельства, парад выглядел бы не столько гордо, сколько комично и грустно.

После масштабного взрыва в порту Бейрута два года назад ситуация в стране, и без того оставлявшая желать лучшего, стала по-настоящему бедственной. Обесценивание валюты, блокировка банковских счетов, нехватка лекарств, воды и топлива, постоянные отключения электричества — вот лишь небольшой список бед, обрушившихся на крохотную страну.

Во всем этом хаосе очень пострадала и армия Ливана. Сначала доблестным защитникам ближневосточного отечества урезали пайки, потом заставили их ждать денежных выплат месяцами. Но на этом унижения армии — важного символа независимости Ливана — не заканчиваются. Последние несколько лет она живет только за счет помощи от других стран. То США подкинут несколько десятков миллионов долларов на зарплаты, то богатенький сосед по региону Катар пришлет армии что-нибудь «на провиант». А учитывая уровень местной коррупции, далеко не каждый финик доходит до бравого ливанского «джешика» (так русские экспаты в Ливане называют военных, от арабского слова «армия» — «джейш»).

В правительстве согласились: проводить военный парад «независимости» в таких условиях было бы как минимум странно. Главнокомандующий ливанскими вооруженными силами Джозеф Аун призвал служащих страны отметить День независимости не парадом, а добротной службой.

Независимость — плод благородной борьбы. Мы должны хранить и защищать ее. В условиях президентского вакуума и политической напряженности наша главная цель — поддержать безопасность и стабильность. Нашей миссией было и останется сохранение Ливана, его народа и его земли, — заявил Аун.

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Хлебушка бы...

Простым ливанцам тоже не до праздников. Улицы крупнейших городов страны вроде Бейрута, Сидона и Тира подозрительно спокойны. По ним не идут масштабные шествия, а детвора бегает с разрисованными в цвета национального флага щеками.

Дело не в том, что ливанцы внезапно утратили любовь к своей истории и перестали считать себя «самыми крутыми» арабами. Многим кризисные годы показали, что Ливан все еще сильно зависит от иностранных сил и далеко не самостоятелен. Ни для кого не секрет, что ливанская шиитская военно-политическая партия «Хезболла» продвигает интересы Ирана, а партия «Аль-Мустакбаль» бывшего премьер-министра Саада Харири следует за повесткой Саудовской Аравии. И так со всеми политическими формированиями в стране.

Корреспондент NEWS.ru связался с молодым ливанцем с юга страны, чтобы из первых уст узнать, сильно ли расстроились его соотечественники из-за того, что праздник в этому году не удался. Офтальмолог Мухаммад Шибли из города Сидон признал: народ уже устал от постоянных речей о единстве или о том, что нужно «еще немного потерпеть ради любви к родине». По словам Шабли, патриотические призывы так часто звучат из уст нелюбимых политиков, что излишний национализм уже начинает всех подбешивать.

Мы празднуем независимость уже столько лет, но где она? Этот праздник давно утратил всякий смысл. О какой независимости речь, когда Ливан не может избрать президента! И все потому, что другие страны еще не решили, кого они хотят видеть на этом посту, — с грустью отмечает Шабли.

Лично он очень доволен отменой парада: люди голодают и сидят в темноте, какие уж тут парады.

Фото: Mohamad Itani/Impact Photos/Global look Press

Бейрут — папа, Париж — мама

То, о чем говорит Шибли, довольно популярный взгляд в Ливане. Многие настолько устали от «фейковой» независимости и кучки «независимых» партий, что готовы даже вернуться к бывшей метрополии — Франции. Обычно освобожденные народы недолюбливают колонизаторов и долгие годы продолжают винить их во всех бедах. Но со многими ливанцами все иначе, и они только благодарны Парижу за вклад в историю своей страны.

Напомним, у жителей Горного Ливана (исторической территории страны) были тесные связи с Францией еще в XIX веке. Там жили марониты, православные и греко-католики, которые видели в Париже защитника от «дикарей-мусульман». В 1923 году Франция получила уже официальный мандат на управление ближневосточной страной и заправляла там более 20 лет.

Для многих ливанцев это обросшая мифами золотая эпоха Ливана. Они считают, что за этот период Франция подарила им культуру, важную инфраструктуру, да и саму цивилизацию. В стране даже есть целая каста «неарабов», которая старается говорить только на французском. Эти «месье Абдуллы» обычно уверяют, что они — потомки финикийских царей и французских принцесс, к арабскому Ливану отношения не имеют, а про День независимости и знать не хотят.

Эта группа прямо призывает решить все политические и экономические проблемы страны... вхождением в состав Франции! К слову, около двух лет назад, как раз после взрыва в аэропорту, в Ливане была запущена резонансная петиция. Ее подписали больше 60 тысяч человек. В ней страдающие граждане попросили президента Франции Эммануэля Макрона вернуть Ливан под свое крыло хотя бы на 10 лет.

Официальные лица Ливана продемонстрировали полную неспособность управлять страной. Мы считаем, что республика должен вернуться под французский мандат, — говорилось в петиции.

Вероятно, она набрала бы еще больше поддержки, но ее свернули, когда Макрон пообещал оказать нужную помощь и без мандата. Французский глава также поспешил отмежеваться от инициативы, дипломатично призвав ливанцев «самостоятельно писать свою историю». Тем не менее в стране остается много тех, кто с радостью вернулся бы под французское крыло.

А пока сами ливанцы мечтают сбежать под французские знамена и не празднуют День независимости, их патриотизм старается сберечь Google. Если задать в поисковике «Ливан», над строкой поиска появится картинка ливанского флага с кедром посередине. А если нажать на флажок, поисковик выдаст ссылки на статьи и материалы, связанные с историей страны. Возможно, у виртуальной памяти получится лучше, чем у политиков, напомнить ливанцам о том, за что они когда-то так сильно любили свою страну и зачем отчаянно боролись за ее независимость.