https://static.news.ru/photo/cda7a9bc-ff4d-11e9-afe1-fa163e074e61_660.jpg Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

На израильских парламентских выборах побеждает партия «Ликуд» и.о. премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом свидетельствуют результаты первого экзитпола, распространённого 12-м каналом израильского ТВ.

«Ликуд» получает 37 из 120 мест в кнессете 23-го созыва. А центристский блок партии «Кахоль-Лаван» во главе с бывшим главой Генштаба Бени Ганцем может рассчитывать на 33 кресла, передаёт ТАСС.

Выборы в израильский парламент прошли 2 марта 2020 года, а через две недели, 17 марта, состоится первое судебное заседание по обвинению Нетаньяху в коррупции и обмане общественного доверия.

Как писал NEWS.ru, предвыборный митинг в Нетании 15 февраля для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху закончился неприятным инцидентом. В какой-то момент 25-летняя женщина запустила в него яблоком. Её задержали для допроса.