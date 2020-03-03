На израильских парламентских выборах побеждает партия «Ликуд» и.о. премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом свидетельствуют результаты первого экзитпола, распространённого 12-м каналом израильского ТВ.
«Ликуд» получает 37 из 120 мест в кнессете 23-го созыва. А центристский блок партии «Кахоль-Лаван» во главе с бывшим главой Генштаба Бени Ганцем может рассчитывать на 33 кресла,
Выборы в израильский парламент прошли 2 марта 2020 года, а через две недели, 17 марта, состоится первое судебное заседание по обвинению Нетаньяху в коррупции и обмане общественного доверия.
Как писал NEWS.ru, предвыборный митинг в Нетании 15 февраля для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху закончился неприятным инцидентом. В какой-то момент 25-летняя женщина запустила в него яблоком. Её задержали для допроса.
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