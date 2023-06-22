Лидеру оппозиции Турции грозит 110 лет тюрьмы за оскорбления Эрдогана

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кемаль Кылычдароглу

Лидера оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу могут приговорить к 110 годам тюрьмы за оскорбления президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Cumhuriyet TV. Политик может быть арестован в рамках расследования по 28 искам, которые были поданы против него.

Ранее ряд исков был приостановлен из-за наличия у Кылычдароглу неприкосновенности, теперь они будут вновь рассмотрены. Можно предвидеть, что эти иски один за другим превратятся в реальные дела, — говорится в публикации.

Уголовное дело об оскорблении президента против лидера оппозиции инициировали представители правящей Партии справедливости и развития. Кылычдароглу не имеет депутатской неприкосновенности, так как не принимал участия в парламентских выборах.

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Адвокат оппозиционера Джеляль Челик опроверг информацию агентства Anadolu о том, что в отношении его подзащитного поданы 18 исков. По его словам, в действительности исков 28, в большинстве из них истцом выступил сам Эрдоган. Например, в 2021 году президент Турции подал в суд на Кылычдароглу после того, как тот обвинил его во лжи, а в 2017 году лидер турецкой оппозиции сравнил Эрдогана с казненным иракским диктатором Саддамом Хуссейном, свергнутым и убитым ливийским лидером Муаммаром Каддафи, а также расстрелянным румынским президентом Николае Чаушеску. В среднем по каждому иску Кылычдароглу грозит до четырех лет заключения, в целом по всем обвинениям — до 110 лет.

Адвокат политика считает, что до уголовных дел по этим искам дойдет вряд ли, но если расследование примет такой поворот, то команда оппозиционера «бросит вызов» властям.

Кемаль Кылычдароглу, ставший единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах в Турции, проиграл Реджепу Тайипу Эрдогану во втором туре, набрав 47,82% голосов.

В начале июня, на третий день после официального вступления в должность президента Эрдоган провел первое заседание нового состава правительства, объявив, что намерен вновь внести на рассмотрение парламента предложение по конституционной реформе. За неделю до победы во втором туре выборов Эрдоган называл принятие новой конституции одной из главных задач его администрации.