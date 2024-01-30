Лидер оппозиции Израиля призвал пересмотреть отношения с Россией Лапид: Израилю следует пересмотреть отношения с РФ в свете конфликта в Газе

Фото: Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency/Global Look Press

Яир Лапид

Лидер парламентской оппозиции Израиля Яир Лапид заявил о необходимости пересмотра отношений с Россией в свете позиции Москвы по конфликту с ХАМАС в секторе Газа. В интервью порталу «Вести» политик заявил, что РФ «однозначно» встала на сторону палестинской радикальной группировки, что выражается в публичных заявлениях российских официальных лиц и приемах делегации ХАМАС.

Израиль еще очень долго затруднится простить России и ее руководству занятую ими позицию. Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления, — сказал Лапид.

При этом политик добавил, что Израилю все равно следует поддерживать отношения с Россией «по причинам стратегического характера». Тем не менее он подчеркнул, что «прежних теплых отношений в ближайшем будущем не будет».

26 октября в Москву прибыла делегация ХАМАС во главе с членом политбюро организации Абу Марзуком. Представитель движения Абу Хамид назвал российских собеседников друзьями, а РФ — дружественной страной для палестинского народа.

В дальнейшем официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что ООН поддерживает любые дискуссии, которые могут привести к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. При этом он отметил, что сама международная организация не вовлечена в подобные мероприятия.