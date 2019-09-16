Глава террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ) Абу Бакр аль-Багдади сделал аудиозапись, где рассказал о деятельности группировки.
Это первое появление лидера террористов из ИГ в медиапространстве с апреля 2019 года. До этого аль-Багдади публично не выступал более пяти лет.
СМИ неоднократно рассказывали о смерти или тяжёлых ранениях главы террористов, однако все эти сообщения впоследствии оказывались ложными.
Ранее News.ru сообщил о задержании на Ставрополье присягнувшего на верность ИГ мужчины. За связь с «Исламским государством» Саида Маматханова приговорили к 11 годам лишения свободы.