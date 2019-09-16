https://static.news.ru/photo/b9f14e98-d8a9-11e9-ab66-fa163e074e61_660.jpg Абу Бакр аль-Багдади Фото: dpa/Global Look Press

Глава террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ) Абу Бакр аль-Багдади сделал аудиозапись, где рассказал о деятельности группировки.

Reuters раскрывает содержание сообщения, полученного из близких к террористам источников. Аль-Багдади сообщает, что ИГ осуществляет «ежедневные операции на разных фронтах», не раскрывая при этом деталей этих операций. В записи упоминаются регионы Мали и Левант, также без подробностей того, что ИГ планирует в этих регионах и без привязки к датам.

Это первое появление лидера террористов из ИГ в медиапространстве с апреля 2019 года. До этого аль-Багдади публично не выступал более пяти лет.

СМИ неоднократно рассказывали о смерти или тяжёлых ранениях главы террористов, однако все эти сообщения впоследствии оказывались ложными.

Ранее News.ru сообщил о задержании на Ставрополье присягнувшего на верность ИГ мужчины. За связь с «Исламским государством» Саида Маматханова приговорили к 11 годам лишения свободы.