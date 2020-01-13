https://static.news.ru/photo/a73b1056-35ef-11ea-9dfa-fa163e074e61_660.jpg Хасан Насралла Фото: farsi.khamenei.ir

Генсек ливанской шиитской военизированной организации «Хезболла» Хасан Насралла назвал Дональда Трампа «самым фальшивым» президентом в истории США.

Он опроверг утверждения хозяина Белого дома и главы Госдепартамента Майкла Помпео о том, что убитый в результате американской военной операции глава иранского спецподразделения «Кудс» генерал Касем Сулеймани планировал нападения на посольства США, сообщает AMN.

Лидер «Хезболлы» также отметил, что ответ на убийство генерала является первым шагом к полному прекращению американского присутствия на Ближнем Востоке. Кроме того, это сигнал тем, кто намерен выступить на стороне Вашингтона против Ирана.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп обвинил Тегеран в обострении обстановки в регионе. При этом он отметил, что ему безразлично, согласятся ли иранские власти на переговоры с Вашингтоном. По словам главы пентагона Марка Эспера, США готовы к ним безо всяких предварительных условий.