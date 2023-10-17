Лидер ХАМАС обвинил США в преступлениях Израиля в секторе Газа

Фото: Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

Соединенные Штаты несут ответственность за военные преступления, совершенные Израилем в секторе Газа, заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания в интервью телеканалу Al Jazeera. По его словам, американцы дали Тель-Авиву неограниченное прикрытие для совершения противоправных действий.

Ответственность за эту резню несет враг, который нанес удар по больнице, мечети и церкви в одном и том же месте, а также американцы, которые неограниченно прикрывая этого врага, позволяют ему совершать эти массовые убийства, — заявил Исмаил Хания.

Ранее в результате ракетного удара по баптистскому госпиталю «Аль-Маамадани» погибли минимум 500 человек, большая часть жертв — женщины и дети. Авиаудар по медицинскому учреждению в Газе засняли палестинцы — взрыв уничтожил здание госпиталя. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам.

Армия обороны Израиля, ссылаясь на разведывательные данные из разных источников, заявила, что к попаданию по больнице привел неудачный запуск ракеты с палестинской стороны. В военном ведомстве подчеркнули, что ответственность за ошибку несет организация «Исламский джихад».