Лидер движения «Талибан» впервые выступил на публике

Хайбатулла Ахундзада, верховный лидер запрещённого на территории России террористического движения «Талибан», впервые предстал перед общественностью. По сообщению афганских СМИ, он появился в Кандагаре, где выступил с речью. Причём, по словам присутствующих, она носила более религиозную окраску, нежели политическую, сообщил «Коммерсант».

Также стало известно, что Ахундзада посетил местное медресе «Хакиме», где поговорил со своими «храбрыми солдатами и учениками». При этом с мероприятия не было опубликовано видео или фотографий, но в социальных сетях на аккаунтах талибов появилась 10-минутная аудиозапись выступления, где он воздал хвалу погибшим боевикам.

Ахундзада стал главой «Талибана» в 2016 году, после гибели прежнего лидера Ахтара Мансура.

Ранее захватившее власть в Афганистане радикальное движение потребовало от стран «Большой двадцатки» срочно выделить ему материальную помощь в размере около $1,2 млрд на подготовку страны к зиме.