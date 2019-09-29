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Кандидат в президенты, лидер Исламской партии Афганистана «Хезб-и-Ислами» (внесена в список террористических организаций ООН, ранее представляла запрещённую на территории РФ организацию «Братья мусульмане») Гульбуддин Хекматияр обвинил действующее руководство республики в злоупотреблении государственными ресурсами в ходе выборов.

Это были самые грязные и позорные выборы в истории. Две правительственные команды безмерно использовали государственные ресурсы, злоупотребляли своими полномочиями, материальными ресурсами, обещали министерства, посольства, даже некоторым обещали земли, места в сенате и парламенте, — цитирует Хекматияра РИА Новости .

По его словам, из 34 миллионов граждан страны 20 миллионов были лишены права голоса, а 80% списков избирателей имели серьёзные недостатки.

Как писал News.ru ранее, процедура голосования на выборах президента завершилась в Афганистане. Об этом заявила глава Национальной избирательной комиссии Хава Алам Нуристани. По её словам, подавляющее большинство из 5,3 тысячи избирательных участков, открытых по всей стране, прекратили работу. Исключение сделали только для тех, где ещё остались очереди из желающих проголосовать.