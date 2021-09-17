ЛГБТ-активисты в Афганистане заявили, что талибы открыли на них охоту

В Афганистане представители ЛГБТ-сообщества заявили, что новое руководство страны в лице боевиков «Талибана» (запрещено в РФ) открыло настоящую охоту на них. Об этом CNN рассказала девушка под вымышленным именем Балхи. Она добавила, что из-за её нетрадиционной ориентации всей семье приходится скрываться.

Ситуация ухудшается с каждым днём. Постоянная боязнь заключения теперь стала частью нашей жизни. Я испытываю такой сильный стресс, что не могу спать, — поделилась с помощью текстового сообщения девушка.

Балхи добавила, что желающих покинуть страну членов сообщества ЛГБТ сотни. При этом представители новой власти уже отметили, что наказание за гомосексуализм предусматривает смертную казнь в виде забивания камнями (лапидациия).

Ранее суд в Бангладеш приговорил шестерых боевиков террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) к смертной казни за убийство двух представителей сексуальных меньшинств. В 2016 году в азиатской стране произошла серия нападений на представителей атеистических групп и сексуальных меньшинств. В одном из нападений были убиты редактор первого в стране ЛГБТ-журнала Ксулхаз Маннан и актёр Махбуб Рабби Тоной.