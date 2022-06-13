Лавров посетит Иран Представитель МИД Ирана Хатибзаде заявил, что Лавров посетит страну

Фото: Пресс-служба МИД

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует посетить Иран, заявил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, которого цитирует агентство Клуб молодых журналистов. Дата поездки пока неизвестна.

Состоится визит министра иностранных дел России в Иран. Прочую информацию мы сообщим позже, — сказал Хатибзаде.

Ранее генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт пожаловался на давление со стороны Запада, который пытается принудить Ближний Восток к конфронтации с Россией.

8 июня президент России Владимир Путин и его иранский коллега Эбрахим Раиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и выразили намерение укреплять двусторонние отношения, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической области.