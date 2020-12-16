Лавров подстраховал Путина и Асада

Министр иностранных дел Сергей Лавров 17 декабря провёл переговоры со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. Глава МИД РФ подчеркнул, что эта встреча позволит оценить, как выполняются договорённости, заключённые президентами двух стран Владимиром Путиным и Башаром Асадом. Стороны также обсудили вопросы восстановления сирийской экономики, возвращение беженцев и давление со стороны США.

Визит Микдада в Москву стал его первой очной встречей с Лавровым в статусе министра иностранных дел. До этого назначения дипломат около 14 лет занимал должность замглавы МИД Арабской Республики. На Смоленской площади его хорошо знают как надёжного партнёра и конструктивного собеседника. Первой зарубежной поездкой Микдада стали прошедшие недавно переговоры в Тегеране, главными темами которых также стали восстановление Арабской Республики после многолетнего вооружённого конфликта и поствоенное сотрудничество. Как заметила, впрочем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, очерёдность рабочих визитов Микдада в Иран и Россию не предполагает никакого подтекста.

Лавров начал переговоры с соболезнований в связи с кончиной предшественника Микдада Валида Муаллема, подчеркнув, что он внёс значительный вклад в укрепление российско-сирийских отношений. Глава российской дипломатии также упомянул, что недавно он в составе межведомственной делегации вместе с вице-премьером Юрием Борисовым посетил Дамаск.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

В последние месяцы усилия сирийской дипломатии были сконцентрированы на процессе репатриации беженцев в возвращённые правительственной армией районы. Этой теме, в частности, была посвящена международная конференция, которая проходила в Дамаске 11–12 ноября. В ней приняли участие 27 государств, что, по оценкам российской стороны, продемонстрировало «реальную заинтересованность в скорейшем политическом урегулировании конфликта и разрешении гуманитарных проблем в Сирии».

Это показывает понимание международным сообществом важности конкретных шагов по решению возникающих в связи с возвращением беженцев задач, — прокомментировал результаты конференции Лавров.

Впрочем, мероприятие не получило одобрения со стороны США и европейских стран. В этом РФ и Сирия увидели попытку воспрепятствовать процессу послевоенного восстановления Арабской Республики. Лавров со своей стороны подчеркнул, что у России много предложений в области восстановления сирийской экономики, однако детали их будут обсуждаться уже на следующем заседании двусторонней межправительственной торгово-экономической комиссии.

У нас уже были приняты за последние недели очень серьёзные решения, которые значительно повысят возможности САР, — уточнил глава МИД РФ. — На выходе — большая стратегическая программа экономического сотрудничества.

Восстановление инфраструктуры и экономики Сирии в этом году оказалось затруднено принятым 17 июня в США Законом Цезаря о защите гражданского населения, который был назван так по псевдониму сирийского фотографа, вывезшего из Арабской Республики контрабандой тысячи изображений, доказывающих пытки и незаконные убийства со стороны сирийских правительственных формирований. Акт предусматривает вторичные санкции против иностранных физических и юридических лиц, которые сознательно предоставляют «значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку» и заключают «значимые сделки» с Дамаском, его вооружёнными силами или лицами, действующими от имени официального Дамаска.

Немало стран хотят помочь Сирии (в восстановлении экономики. — NEWS.ru), — ответил глава МИД Сирии на вопрос нашего издания. — Но США угрожают этим странам, это не секрет. Они открыто говорят, что не будут участвовать в восстановлении нашей страны. Это как будто послание террористам с тем, чтобы они продолжали свои действия.

Фейсал Микдад, впрочем, не уточнил, о каких именно странах идёт речь. Ранее сообщалось об интересе эмиратских и иорданских подрядчиков к югу САР, но, судя по всему, он пока не транслировался в реальные проекты.

В словах обоих министров прозвучали намёки на то, что главные сирийские вопросы решаются всё-таки на уровне президентов, а подобные визиты служат своеобразной проверкой выполнения договорённостей, заключённых на высшем уровне. Из-за этого на переговорах ощущалась нехватка реальной повестки, благодаря чему они превратились, скорее, в обмен любезностями.