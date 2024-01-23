Лавров назвал создание палестинского государства вопросом справедливости Лавров заявил о необходимости создания палестинского государства

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Все больше жестокости будет возникать в арабском и мусульманском мире, пока не будет создано палестинское государство, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS. По словам дипломата, вопрос формирования такой страны является вопросом справедливости.

Это не пророчество, но я убежден, что, пока не будет справедливости, пока не будет создано палестинское государство, все больше и больше жестокости будет возникать время от времени в Палестине или другой части арабского и мусульманского мира, — сказал он.

Лавров ранее провел переговоры в штаб-квартире ООН с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. В МИД РФ отметили, в частности, что в ходе общения дипломаты подтвердили необходимость координации шагов для решения острых проблем на Ближнем Востоке и в Закавказье. Также Лавров встретился с коллегой из Ирана.

Также Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Отмечается, что стороны подтвердили приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений и Устава ООН, взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности двух государств. Помимо этого, в ходе переговоров Лавров и его иранский коллега высказались в пользу скорейшего прекращения огня в секторе Газа и выразили обеспокоенность напряженной обстановкой в акватории Красного моря.