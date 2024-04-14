Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в секторе Газа Лавров и глава МИД Ирана подтвердили позиции по ситуации в секторе Газа

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хоссейн Амирабдоллахиан подтвердили приверженность немедленному прекращению огня в секторе Газа, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что дипломаты провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Подтверждены позиции сторон в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа, решения острейших гуманитарных проблем и создания прочных условий для прямых переговоров в соответствии с резолюциями ООН о двухгосударственном урегулировании палестино-израильского конфликта, — говорится в сообщении.

Также отмечалось, что МИД Ирана уведомил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об ответных мерах на удар Израиля по посольству в Дамаске. Телефонный разговор российского представителя с иранским министром Хоссейном Амирабдоллахианом состоялся по инициативе Тегерана. Беседу провели после массированной атаки Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля.

Дополнительная эскалация в регионе и новые провокации могут усилить напряженность на Ближнем Востоке, заявил Амирабдоллахиан. По мнению Ирана, недопущение таких сценариев должно стать предметом особого внимания Совета Безопасности ООН.

На его срочном заседании Иран и Израиль выступят вместе. Источник в Совбезе уточнил, что обе страны попросили об этом. Командующий Корпусом стражей Исламской революции генерал Хосейн Салами заявил, что операция Ирана против Израиля оказалась успешнее, чем предполагалось. По его словам, беспилотники и ракеты смогли преодолеть системы противоракетной обороны.