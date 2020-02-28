Столкновение турецкой и сирийской армий в идлибской зоне деэскалации не станет «непреодолимой проблемой» для переговоров в астанинском формате, считает глава российского МИД Сергей Лавров.
Несколько десятков турецких военных погибли 28 февраля после удара правительственной армии Сирии. НАТО поддержало Турцию — члена Альянса.
Убеждён, если военные, дипломаты и представители служб безопасности наших стран смогут сконцентрироваться на базовых договорённостях по зоне деэскалации в Идлибе, эти договорённости могут быть переведены на язык практических действий, — цитирует министра РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, российский и турецкий президенты договорились встретиться в ближайшее время. В Сирии дислоцированы силы армии России, которая поддерживает сирийский режим.
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