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Военного противостояния России и Турции в Сирии не будет. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, несмотря на обострение ситуации в Идлибе, стороны сумеют договориться. Уверен, что скатывание к элементам военного противостояния между Москвой и Анкарой в Сирии невозможно. И это хорошо понимают...