Лавров и глава МИД Ирана призвали остановить конфликт Израиля и Палестины

Фото: Mahmoud Ajjour/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сектор Газа

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян выступили за скорейшее прекращение вооруженного противостояния между Израилем и Палестиной, следует из заявления российского внешнеполитического ведомства. Беседа дипломатов состоялась в телефонном формате.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальной ближневосточной повестке дня с акцентом на очередное обострение палестино-израильского конфликта. Подчеркнута важность скорейшего прекращения вооруженного противостояния и урегулирования ситуации на известной международно-правовой основе, — говорится в сообщении министерства.

Вместе с тем Абдоллахиян провел телефонные консультации с коллегами из Египта и Кувейта Самехом Шукри и шейхом Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом. Глава иранского МИД также заявил, что его страна готова направить в сектор Газа срочную медицинскую и гуманитарную помощь, включая воду и продовольствие. Однако сделать это возможно только в координации с ООН и Международным комитетом Красного Креста, уточнил Абдоллахиян.

Тем временем премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе доложил, что действия Израиля угрожают сектору Газа гуманитарной катастрофой. Политик призвал открыть коридоры для поставки медицинской помощи и продовольствия в регион. По его словам, президент Палестины Махмуд Аббас поддерживает контакты со всеми международными организациями, чтобы облегчить доставку такой помощи в сектор Газа и перевезти сотни раненых в больницы Египта.