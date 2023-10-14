Тарантино посетил военную базу на юге Израиля

Фото: Mario Cartelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Квентин Тарантино

Американский кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантино приехал на базу Военно-воздушных сил Израиля, чтобы выразить бойцам свою поддержку. Совместное фото голливудской звезды с израильскими военными опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

Ранее более 700 голливудских звезд поддержали Тель-Авив в палестино-израильском конфликте. Режиссеры, актеры, сценаристы и операторы подписали открытое письмо, в котором осудили нападение группировки ХАМАС. С данной инициативой выступила некоммерческая организация Creative Community For Peace. Свою подпись в письме оставили актеры Майкл Дуглас и Джерри Сайнфелд, актрисы Джейми Ли Кертис, Хелен Миррен, Галь Гадот, певица Белла Торн и другие звезды.

Среди российских звезд, кто высказал поддержку израильскому населению, оказались продюсер Иосиф Пригожин, актер и телеведущий Михаил Ширвиндт, бывшая участница группы «Фабрика» Саша Савельева и ее супруг актер Кирилл Сафонов, журналистка Ксения Собчак. Израиль также поддержал шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который проживает вместе с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми в Тель-Авиве.