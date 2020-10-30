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Ближний Восток

Курс турецкой лиры обвалился после землетрясения в Измире

17:34, 30 октября 2020
Фото: Mehmet Ozdogru/Global Look Press

Турецкая лира упала до исторического минимума по отношению к доллару после землетрясения в Измире магнитудой 7 баллов.

Курс доллара на бирже составил 8,368 лиры. По данным на 15:40 мск, это исторический максимум, сообщают РИА Новости.

Эпицентр подземных толчков располагался в районе Сеферлихисар, а очаг находился на глубине 16,5 километра. В провинции Измир разрушено до 20 жилых зданий.

Как писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану помощь в ликвидации последствий.

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