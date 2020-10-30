Курс турецкой лиры обвалился после землетрясения в Измире

Турецкая лира упала до исторического минимума по отношению к доллару после землетрясения в Измире магнитудой 7 баллов.
Курс доллара на бирже составил 8,368 лиры. По данным на 15:40 мск, это исторический максимум,
Эпицентр подземных толчков располагался в районе Сеферлихисар, а очаг находился на глубине 16,5 километра. В провинции Измир разрушено до 20 жилых зданий.
Как писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану помощь в ликвидации последствий.