Курс турецкой лиры обвалился после землетрясения в Измире

Фото: Mehmet Ozdogru/Global Look Press

Госдепартамент США уведомил конгресс о решении поддержать продажу Объединённым арабским эмиратам (ОАЭ) 50 истребителей F-35. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к внешнеполитическому ведомству.

Стоимость сделки по продаже самолётов производства Lockheed Martin оценивается в $10,4 млрд. Ранее против сделки выступал Израиль, который указывал на её противоречие соглашению о нормализации отношений, заключённому между Тель-Авивом и...