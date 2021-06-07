Курды обвинили Турцию в убийстве своих ополченцев на севере Ирака

https://static.news.ru/photo/c4aca046-c6da-11eb-9664-96000091f725_660.jpg Фото: Ismael Adnan/Global Look Press

Ответственность за гибель бойцов курдских отрядов «Пешмерга» в иракской провинции Дахук несёт турецкий режим. Такую версию озвучили в ультралевой Рабочей партии Курдистана (РПК), которая ведёт борьбу не только с радикальными исламистами на Ближнем Востоке, но и за создание национальной автономии на территории Турции, за что признана Анкарой «террористической организацией», передаёт РИА Новости.

Турция сейчас находится в сложном положении на севере Ирака, она встретила очень большое сопротивление со стороны бойцов РПК. Она ищет выход из тупика и поэтому пытается втянуть Демократическую партию Курдистана (ДПК) в борьбу с РПК, — цитирует представителя партии агентство.

Он пояснил, что 5 июня турецкая авиация нанесла ряд ударов по позициям отрядов «Пешмерга», в результате чего погибли несколько человек. ДПК, контролирующая действия курдских формирований, обвинила в инциденте РПК, чтобы «прикрыть действия Турции».

Источник в РПК также обратил внимание на то, что факт воздушного авиаудара Турции подтвердили жители района.

Ранее руководство «Пешмерга» заявило, что утром 5 июня, направляясь в район Джабаль Матин в административном округе Амиди для наведения порядка в пограничных поселениях, их отряд подвергся нападению со стороны РПК. В результате пятеро бойцов погибли, четверо получили ранения.

В мае Турция сообщила о создании новой военной базы в Ираке для того, чтобы следить за ситуацией у своих рубежей. Делая соответствующее объявление, министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу провёл параллели с Сирией, где в зоне ответственности Анкары находится довольно обширный кусок территории. Несмотря на то что военный объект в Метине, на севере Ирака, рассчитан главным образом на сдерживание РПК, его появление становится фактором усиления напряжённости с Ираном.