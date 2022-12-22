Кто убил «халифа» ИГ и при чем здесь Россия Москва потеряла хороший повод заявить о громком контртеррористическом успехе в Сирии на фоне СВО

Фото: Андрей Грязнов/ТАСС

Силы сирийской оппозиции передали США тело убитого лидера террористической группировки ИГ*, сообщило турецкое государственное агентству Anadolu 20 декабря со ссылкой на неназванного бойца сирийских повстанцев. По данным Anadolu, «8-я дивизия, одна из групп вооруженной оппозиции, сотрудничающая с США на военной базе Аль-Танф на юге Сирии», эксгумировала тело Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши — ликвидированного в октябре «халифа» ИГ и передала его американским силам примерно десять дней назад. Об этом рассказал некий оппозиционер, попросивший не называть его имени. Однако такие сообщения содержат явно недостоверные данные и вносят ещё большую путаницу в события, связанные с ликвидацией главаря ИГ в октябре 2022 года в сирийской провинции Даръа, которая, к слову, находится под контролем правительства в Дамаске с 2018 года. NEWS.ru постаралось разобраться в слухах и домыслах в связи с гибелью «халифа».

Три вопроса для интриги

Никакой «Сирийской свободной армии» (ССА), действовавшей в провинции Даръа, которая находится под контролем сирийского правительства в Дамаске с лета 2018 года, осенью 2022 года уже не было. А операция по уничтожению главаря ИГ была проведена пророссийской 8-й бригадой Ахмеда аль-Ауды, что, собственно, не скрывают и американские эксперты. Однако они же указывают, что Ахмед аль-Ауда посетил Турцию «с весьма необычным визитом 22 октября», всего через неделю после инцидента, в котором был убит Абу аль-Хасан. Была ли какая-либо связь между этой поездкой и операцией в Джассеме (где был ликвидирован «халиф»), неизвестно, но выбранное время поездки, по их словам, «безусловно, интригует».

Во-вторых, также интригует, почему ДНК главаря ИГ, убитого в районе, контролируемом правительством, попала к американцам раньше, чем к кому-либо еще. Конечно, вряд ли речь могла идти о теле убитого «халифа», как об этом пишет Anadolu, но тем не менее и такой сценарий исключать нельзя. Это может лишь свидетельствовать о наличии у американцев серьезных агентурных возможностей на юго-западе Сирии.

В-третьих, интригу поддерживает вопрос, почему Россия осталась не у дел и отмолчалась. По крайней мере никаких громких заявлений из Москвы по этому поводу не последовало, хотя очевидно, что ликвидировали главаря ИГ именно курируемые и обученные российскими военными бойцы сирийской 8-й бригады.

Видимо, прямо сказать об этом не позволили особые отношения с Асадом, который на дух не переносит примирившихся повстанцев, по-прежнему считая их бандитами, а подобное заявление сделало бы им слишком позитивную рекламу. При этом Россия потеряла хороший повод заявить о громком контртеррористическом успехе на фоне СВО.

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press

Замиренная оппозиция в Даръа и 8-я бригада Пятого корпуса

В сообщениях турецкого агентства Anadolu явно перепутаны американские силы, действующие в регионе Ат-Танф на юге Сирии с формированиями Пятого корпуса сирийских вооруженных сил. Последний создан при непосредственном участии России, а его деятельность до сих пор курируется российскими военными. Собственно, никакой «8-й дивизии», действующей в районе Ат-Танф и являющейся американской прокси силой, также не существует (там действует группировка Магавир ас-Саура — «Революционные коммандос», хотя ранее были и другие фракции, но и они носили иные наименования).

Здесь очевидно речь шла не о «8-й дивизии», а о 8-й бригаде Пятого корпуса, сформированной Россией из бойцов оппозиции, прошедших процесс примирения на основании соглашения летом 2018 года. Этот договор положил конец военным действиям на юго-западе Сирии и позволил сирийской оппозиции сохранить легкое оружие и примириться с правительством, чтобы затем поступить на службу в проправительственные вооруженные формирования. Данный процесс инициировала российская сторона, а курировали его российские военные и дипломаты.

8-я бригада имеет неофициальное название «Лива Усуд аль-Харб» — «Бригада львов войны». Ее штаб и большая часть подразделений дислоцируются в городе Бусра аш-Шам в восточном регионе сирийской провинции Даръа. Соединением с момента создания неформально (не имея воинского звания в сирийских вооруженных силах) руководит Ахмед Аль-Ауда, бывший командир оппозиционной фракции «Куват Шабаб ас-Сунна» («Силы молодежи Сунны») Сирийской свободной армии Южного фронта сирийской оппозиции. В качестве командира 8-й бригады он был привлечен российскими переговорщиками. В состав этого формирования также входят в основном бывшие бойцы этой оппозиционной фракции. Всего в 8-й бригаде может, по различным оценкам, насчитываться от 1,5 до 3 тыс. личного состава.

Путаницу, которая порождает и несуществующие проамериканские группировки, такие как «8-я дивизия» вместо пророссийской 8-й бригады, изначально внесли представители Пентагона, с чьих слов и стало известно об уничтожении главаря ИГ в сирийской Даръа.

«Смерть Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши в середине октября стала еще одним ударом для ИГ. Эта операция была проведена Сирийской свободной армией в сирийской провинции Деръа», — говорится в сообщении американского военного ведомства. Как подчеркнули в Пентагоне, «ИГ продолжает оставаться угрозой для региона». «СЕНТКОМ и наши партнеры по-прежнему сосредоточены на окончательном разгроме ИГ», — говорилось в сообщении Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США от 30 ноября 2022 года, из которого и стало известно об уничтожении очередного «халифа» ИГ.

Фото: snapshot-photography/B.Shamlo/Global Look Press

Как «халиф» ИГ попал под удар пророссийской бригады

Не все повстанцы на юге Сирии поддержали процесс примирения с правительством. Иные выбрали «эвакуацию» в регион Идлиб, который по-прежнему находится вне контроля Дамаска. Но были и те, кто остался в Даръа, решив продолжить борьбу с правительством. Некоторые делали это, по-прежнему соблюдая верность идеям революции, как они их понимали. Другие же оказались гораздо менее принципиальны и решили перейти под знамена ИГ, объединив усилия с местными скрытыми ячейками «халифата».

К таким оппозиционерам следует отнести Мухаммада аль-Масалму по прозвищу Аль-Хафо и Моайада Абдель-Рахмана, известного как Харфуш, оба из города в Даръа аль-Балад. Ранее, до примирения они были командирами отрядов Сирийского революционного фронта (СРФ) ССА, входившего в Южный фронт сирийской оппозиции. Теперь же они стали лидерами местных ячеек террористической организации ИГ на юге Сирии, хотя их сотрудничество с ИГ, как выяснилось, уходило корнями ещё к 2017 году.

Они отказались поддерживать примирение между повстанцами и правительством и в то же время уклонялись от попыток России заставить их удалится с юга Сирии на северо-запад в Идлиб. В связи с чем неоднократно вспыхивали боестолкновения между боевиками их группировок и силами безопасности.

В свою очередь силы примиренных повстанцев, вошедших затем в состав 8-й бригады, также находились в конфликте с отрядами Хафо и Харфуша, так как последние обвинили примиренных повстанцев в предательстве и пытались устранить их лидеров путем убийств и терактов.

С осени 2022 года этот конфликт обострился, когда террорист взорвал дом бывшего лидера ССА, поддержавшего процесс примирения, Абазида. Расследование показало, что террористом, взорвавшим себя, был Абу Хамза Сабина, бывший член «Армии Халида ибн аль-Валида» — местного филиала ИГ. Также выяснилось, что этот террорист-смертник находился под защитой аль-Хафо и Харфуша и укрывался на их базе, что подтвердило их связи с ИГ.

Впоследствии появились иные доказательства связей аль-Хафо и Харфуша с ИГ, а также информация об их предыдущих совместных с ИГ операциях, которые осуществлялись ещё до примирения и были направлены на уничтожение конкурентов СРФ из числа оппозиции руками ИГ. Хафо и Харфуш создавали логистические условия для этих атак, укрывая террористов и доставляя их к месту проведения терактов. Это, например, взрыв лагеря группировки «Джейш аль-Ислам» в городе Насиб в 2017 году, в результате которого были убиты более 25 членов этой фракции, или взрыв складов оперативного штаба «аль-Буньян аль-Марсус» в Даръ аль-Балад в 2017 году.

Всю осень 2022 года продолжались бои между бойцами примирённой оппозиции в Даръа с группировкой аль-Хафо-Харфуша и укрывавшимися у них боевиками ИГ. В конце концов силам 8-й бригады и другим примиренным повстанцам удалось взять под контроль район Тарик аль-Сад в Даръа аль-Балад, где располагалась база сторонников ИГ.

В ходе этих операций, затронувших также район Джассем, и был ликвидирован «халиф» ИГ, который скрывался на юге Сирии, но известно об этом стало значительно позже, так как, видимо, сами бойцы 8-й бригады не сразу поняли, кого им удалось ликвидировать.

Тем не менее о полном уничтожении ячеек ИГ на юге Сирии пока говорить рано. Аль-Хафо и Харфуш смогли выбраться из этого района вместе с Юсефом аль-Набулси, который считается ведущим лидером ИГ на юге Сирии и ранее возглавлял службу безопасности местного филиала ИГ группировки «Армия Халида ибн аль Валида», и они готовы продолжать свою террористическую деятельность.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ