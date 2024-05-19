Второй после аятоллы: чем известен Ибрахим Раиси Политолог Макаркин: гибель Раиси не повлияет на иранскую политику

Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

19 мая мировые СМИ сообщили о жесткой посадке вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси. К его поискам привлечены не только спасатели, но и военнослужащие. К настоящему моменту судьба президента и сопровождавших его политиков остается неизвестной. NEWS.ru рассказывает, кто такой Раиси и чего ждать в случае его смерти.

Президент Ирана родился в 1960 году в семье священнослужителя. С 15 лет политик учился в духовной семинарии Кумы. После этого получил докторскую степень в области юриспруденции.

В 2017 году Раиси впервые выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Ирана, однако тогда проиграл. Спустя четыре года, получив поддержку консерваторов, Раиси удалось занять кресло главы государства.

При этом в Иране основная власть принадлежит духовному лидеру, который исполняет свои обязанности пожизненно. Сейчас таковым является аятолла Али Хаменеи. Президент же считается вторым официальным лицом страны. В связи с этим политолог Алексей Макаркин выразил мнение, что характер иранской власти не изменится в случае гибели Раиси.

Вместе с тем президент Ирана выполняет представительские функции, среди которых вручение государственных наград, выступление в роли премьер-министра, подписание международных соглашений, контроль бюджета и прочее.

Незадолго до жесткой посадки вертолета Раиси побывал на церемонии ввода в эксплуатацию гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев поприветствовал поддержку со стороны Тегерана, а также назвал Иран дружественной и братской страной.

Известно, что Ибрахим Раиси планировал посетить Армению 19 мая. По словам источника, визит был отложен в последний момент. Он уточнил, что Раиси должен был принять участие в открытии транспортных коридоров на территории Армении.

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