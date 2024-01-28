КСИР захватил танкер с 2 млн литров контрабандного топлива Tansim: ВМС Ирана захватили танкер с контрабандным топливом в Персидском заливе

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Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили в Персидском заливе танкер, на борту которого было 2 млн литров контрабандного топлива, сообщает Tasnim. По данным агентства, иранские военнослужащие задержали 14 членов экипажа судна.

Отмечается, что судно захвачено по решению суда. Командующий военно-морским округом КСИР генерал Хейдар Хенариян Меград заявил, что танкер под флагом одного из государств Океании «находился под разведывательным наблюдением с момента дозаправки и был захвачен после входа в оперативный район ВМС».

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании ранее заявил, что Силы коалиции стран, участвующих в операции Prosperity Guardian в Красном море, оказывают помощь экипажу судна, пострадавшего при атаке хуситов у побережья Йемена. Там отметили, что жизни членов экипажа ничего не угрожает.

Ранее движение хуситов «Ансар Аллах» в Йемене напало на нефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе, который, по их утверждению, принадлежит Великобритании. Военный представитель группировки Яхья Сариа подчеркнул, что подобные атаки на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе будут продолжаться.