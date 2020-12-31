КСИР: Иран готов ответить на давление со стороны США

https://static.news.ru/photo/cc821046-4c49-11eb-be6c-fa163e074e61_660.jpg Хоссейн Салами Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами заявил о готовности военнослужащих Ирана ответить на давление со стороны США.

Такое заявление он сделал, выступая в Тегеранском университете на мероприятии, посвящённом памяти убитого в ходе операции США генерала Касема Сулеймани.

Сегодня у нас нет проблем, беспокойства или опасений по поводу столкновения с какими-либо силами. Мы скажем наше последнее слово нашим врагам на поле боя, — приводит его слова Associated Press.

На том же мероприятии глава судебной системы Ирана Ибрагим Раиси подчеркнул, что все причастные к убийству Сулеймани «не смогут избежать закона и правосудия».

МИД Ирана также выпустил заявление, в котором говорится, что Тегеран не успокоится до тех пор, «пока не привлечет виновных к ответственности».

Ранее NEWS.ru писал, что власти Ирана уверены в причастности 48 человек к гибели генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил представитель Народного штаба по годовщине мученичества Сулеймани, советник спикера иранского меджлиса (парламента) по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиян. В настоящее время Тегеран работает над тем, чтобы привлечь их к ответственности за содеянное.

Командующий спецподразделением «Кудс» Касем Сулеймани погиб в начале января 2020 года в результате спецоперации, которую американские военные проводили по приказу президента Дональда Трампа. Также был убит командир иракской группировки шиитских ополченцев «Силы народной мобилизации» Абу Махди аль-Мухандис. Тегеран ответил на это ракетным ударом по базам США в Ираке, в результате чего пострадали свыше 100 военнослужащих.