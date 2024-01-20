КСИР: четверо военных советников погибли при ударе Израиля по Дамаску

Фото: MCSN Thomas Steiner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Четыре военных советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских вооруженных сил) погибли в результате воздушной атаки Израиля на сирийскую столицу, говорится в заявлении КСИР. Также жертвами атаки стали несколько сирийцев, их точное количество не называется.

Жестокий преступный режим Израиля в очередной раз осуществил нападение на город Дамаск, столицу Сирии. В результате воздушной атаки истребителей узурпирующего (израильского. — Прим.ред. NEWS.ru) режима-агрессора погибли несколько военнослужащих сирийских сил и четыре военных советника Исламской Республики Иран, — приводит агентство Tasnim выдержки из заявления.

Удар был нанесен по четырехэтажному зданию, где располагалось общежитие для иранских офицеров. Рядом находится дипмиссия Тегерана, а также представительства палестинских организаций.

Утром в субботу, 20 января, сирийские СМИ сообщили, что по одному из жилых домов в столичном районе Аль-Мезза был нанесен удар. В городе были слышны взрывы.

По неподтвержденной информации, среди погибших иранцев — заместитель главы разведки спецподразделения КСИР «аль-Кудс» генерал Садег Омидзаде. В момент атаки он с коллегами находился в многоэтажном доме. Здание после удара полностью разрушено.

В конце прошлого года в результате удара израильских войск по Дамаску погиб советник КСИР Сейед Рази Мусави. По зданию, где он находился, было выпущено три ракеты. Мусави был близким соратником иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в январе 2020 года в результате ракетной атаки США в Ираке.