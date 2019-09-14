https://static.news.ru/photo/4b338432-d799-11e9-8c73-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudi_aramco/instagram.com

Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ответило на обвинения США в организации атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Глава военно-космических сил формирования Амир Али Хаджизаде напомнил, что две американские военные базы находятся в зоне досягаемости иранских ракет.

В случае ответных действий США в отношении Исламской Республики Тегеран нанёс бы удар по базам аль-Удейд в Катаре, аз-Зафра в ОАЭ и по кораблю американских ВМС в Оманском заливе. Хаджизаде подчеркнул, что все суда и объекты Штатов, расположенные в пределах двух тысяч километров, находятся под прицелом иранских военных, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, МИД Ирана назвал ложью заявления госсекретаря США Майкла Помпео о причастности Тегерана к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По словам официального представителя ведомства Аббаса Мусави, политика американских властей по оказанию «максимального давления», по-видимому, провалилась.