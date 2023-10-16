Кремль: конфликт Израиля и Палестины унес жизни более четырех тысяч человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обострившийся конфликт между Израилем и Палестиной привел к гибели более четырех тысяч человек, приводит ТАСС слова помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова. Он заявил, что эти данные были получены из разных источников подсчета.

Гибнут люди, по различным подсчетам, более четырех тысяч уже погибших, — уточнил Ушаков.

До этого Министерство здравоохранения Палестины сообщило о 2808 погибших и 10 950 пострадавших в результате конфликта. Вместе с тем в Израиле заявили, что за прошедшие выходные число погибших израильтян выросло до 1400 человек, еще 3500 пострадали.

Ранее в Сети появилась информация, что тела погибших людей в секторе Газа складывают в грузовики, предназначенные для перевозки мороженого. На опубликованной Telegram-каналом «Лук» видеозаписи мужчина в санитарном халате рассказал, что такие меры принимаются из-за переполненности моргов.

«Известия» написали со ссылкой на источник, что число россиян, пропавших без вести в Израиле, увеличилось до 12 человек. Пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова рассказала, что число граждан России, погибших в результате вооруженного конфликта Палестины и Израиля, возросло до 16 человек.