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По меньшей мере 75 человек пострадали 18 января во время столкновений между полицией и протестующими на улицах Бейрута, считает Ливанское общество Красного креста.

Свыше 30 демонстрантов доставлены в больницы, остальным оказана помощь на месте, сообщает телеканал «Аль-Хадас».

Как писал NEWS.ru, в «субботу гнева» сотни митингующих собрались у здания парламента, они требовали освободить всех арестованных во время прошлых протестов. Вскоре активисты начали забрасывать полицейских камнями и металлическими прутьями, силовики ответили водомётами и слезоточивым газом.

Ливанские протесты начались в октябре 2019 года и вскоре охватили несколько регионов страны. Изначально активисты выступили против налоговой политики правительства.