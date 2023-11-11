КПП «Рафах» вновь откроют для выхода иностранцев из Газы КПП «Рафах» возобновит работу для иностранных граждан 12 ноября

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» возобновит работу для владельцев иностранных паспортов, желающих покинуть сектор Газа, в воскресенье, 12 ноября, сообщили пограничные службы палестинского анклава на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Работа КПП была заблокирована 10 ноября.

Работа наземного КПП «Рафах» возобновится завтра, в воскресенье, 12 ноября, для обладателей иностранных и египетских паспортов, которые внесены в списки, публиковавшиеся с 1 ноября, — говорится в сообщении.

Известно, что перед блокировкой расположенного на границе с Египтом КПП Газу намеревались покинуть порядка 600 человек, имеющих гражданство иностранных государств или двойное гражданство. В списке числились в том числе 85 россиян. По словам заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова, проблема возникла из-за того, что для эвакуации раненых в автомобилях скорой помощи необходимо было получить разрешение на выезд. В результате через КПП не смогли пройти и обычные граждане.

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» является единственным пограничным переходом между Египтом и сектором Газа. Эвакуация иностранцев через КПП началась в середине текущей недели.

Пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова ранее заявила, что эвакуации из сектора Газа ожидают более 500 граждан РФ. По ее словам, в российский эвакуационный список входят не только россияне, но и граждане Молдавии, Казахстана, Украины, Белоруссии и Палестины.