КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом откроется утром 16 октября

Фото: IMAGO/Ahmed Tawfeq apaimages/Global Look Press

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом планируется открыть в понедельник, 16 октября, в девять утра, сообщает NBC News. Переход планируется использовать для доставки гуманитарной помощи и выезда иностранных граждан из Газы.

Палестинцы, имеющие иностранное гражданство, смогут пересекать границу с Египтом, начиная с 09:00 по местному времени, тогда же в Газу начнет поступать гуманитарная помощь, — заявил представитель посольства Палестины Камель Хатиб.

Накануне власти Египта не стали пропускать граждан США, которые застряли в секторе Газа, через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Американцы несколько часов провели в ожидании перед КПП, но их так и не выпустили. AFP сообщило, что США провели переговоры с Израилем и Египтом относительно эвакуации американцев. По итогам беседы была достигнута договоренность, что американцев вывезут через «Рафах» в течение пяти часов.

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова также заявляла, что Москва прорабатывает возможности эвакуации россиян и граждан государств СНГ из зоны палестино-израильского конфликта. Известно, что в результате боевых действий без вести пропали 12 граждан России.