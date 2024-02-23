Котенок покусился на власть в Турции и попал на видео Котенок залез на мэра турецкого города Бейкоз во время заседания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Турции котенок забрался на мэра города Бейкоз Мурата Айдына во время заседания и попал на видео, которое чиновник опубликовал на своей странице в Twitter (X). По словам градоначальника, питомцу дали имя Белла, сейчас он живет у них в муниципалитете.

Это было наше первое заседание с Беллой. Это также был его первый и последний опыт координационных встреч, — пошутил градоначальник.

Мэр Бейкоза выложил видео 17 февраля, когда в Европе отмечали День кота. Пушистый гость заседания настойчиво просил ласки, когда Айдын обсуждал с населением проведение праздника в честь кошек.

Ранее российский суд впервые в истории счел наличие кота смягчающим обстоятельством при вынесении приговора его хозяину, обвиняемому по делу о хранении оружия, хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью. СМИ писали, что благодаря домашнему животному 48-летний житель Кемерово получил условный срок, среди прочих смягчающих обстоятельств также учли слабое здоровье подсудимого и наличие семьи. При этом ранее мужчина уже привлекался к ответственности за разбой и хранение запрещенных веществ.

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