https://static.news.ru/photo/e185f808-2e05-11ea-9908-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Иранские власти могут ускорить разработку ядерного оружия после убийства генерала Касема Сулеймани, даже если не собирались этого делать. Такого мнения придерживается глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

По его словам, США «разбомбили» последние надежды на разрешение проблемы иранской ядерной программы.

Убийство генерала сенатор назвал ошибкой, вытекающей из привычки Вашингтона персонализировать любую проблему.

Но это логика шоу, а не политики. И она не работает вдолгую, но может больно ударить бумерангом по организаторам шоу, — написал Косачев в Facebook.

Сулеймани был убит в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада. Обстрел проводился американскими военными по указанию президента Дональда Трампа. Ранее NEWS.ru писал, что иранский лидер Хасан Рухани пообещал отомстить за гибель генерала.