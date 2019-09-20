Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв раскритиковал решение Вашингтона об отправке на Ближний Восток дополнительного воинского контингента.
Своим мнением сенатор поделился с
Косачёв отказался считать переброску новых воинских подразделений подготовкой к какой-то сухопутной операции.
Однако, как говорится, лиха беда начало: Вашингтону достаточно будет в очередной раз приписать какую-то провокацию Ирану, и контингент может резко вырасти, — отметил сенатор.
Президент США Дональд Трамп принял решение об усилении воинского присутствия на Ближнем Востоке в связи с атакой на саудовские нефтяные объекты, передавал News.ru. Америка считает Иран причастным к нападению, того же мнения придерживается Саудовская Аравия.