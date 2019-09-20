https://static.news.ru/photo/6f3783dc-dc63-11e9-a57d-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачёв Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв раскритиковал решение Вашингтона об отправке на Ближний Восток дополнительного воинского контингента.

Своим мнением сенатор поделился с РИА Новости . Он заявил, что допконтингент усилит напряжённость в регионе и создаст риск дальнейшей эскалации конфликтов. Собеседник также добавил, что о целесообразности политики Вашингтона должны задуматься и «местные игроки», например Саудовская Аравия.

Косачёв отказался считать переброску новых воинских подразделений подготовкой к какой-то сухопутной операции.

Однако, как говорится, лиха беда начало: Вашингтону достаточно будет в очередной раз приписать какую-то провокацию Ирану, и контингент может резко вырасти, — отметил сенатор.

Президент США Дональд Трамп принял решение об усилении воинского присутствия на Ближнем Востоке в связи с атакой на саудовские нефтяные объекты, передавал News.ru. Америка считает Иран причастным к нападению, того же мнения придерживается Саудовская Аравия.