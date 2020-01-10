https://static.news.ru/photo/008c536a-3463-11ea-8212-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aref Fathi/dpa/Global Look Press

Иранские системы ПВО приняли самолёт «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету. Корпус стражей исламской революции полностью несёт ответственность за эту трагедию. Об этом заявил командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

По его словам, военное формирование готово подчиниться любому решению властей, передаёт РИА Новости.

11 января, в субботу, вооружённые силы республики заявили, что украинский лайнер сбили случайно, он пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент Ирана сказал, что глубоко сожалеет об этой страшной трагедии, и принёс соболезнования родственникам жертв катастрофы.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Тегераном вины в крушении Boeing. Он подчёркнул, что иранская сторона заявила об этом ещё до окончания работы международной комиссии по делу. Однако Украина, уточнил президент, настаивает на полноценном признании.

Как писал NEWS.ru, эксперты украинской государственной комиссии по расследованию авиакатастрофы пришли к выводу, что Ракета, выпущенная по украинскому самолёту в небе над Тегераном, взорвалась прямо под кабиной пилотов.