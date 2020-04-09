Коронавирусом могли заразиться 150 членов саудовской королевской семьи

https://static.news.ru/photo/2894a042-7a5e-11ea-be65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Около 150 родственников короля Саудовской Аравии могут быть заражены коронавирусом. Предположительно, именно инфицирование членов королевской семьи COVID-19 является ключевой причиной в решении Эр-Рияда объявить о режиме прекращения огня в Йемене, где представители королевства сражаются с поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами.

В числе заразившихся коронавирусом — представители более мелких ветвей королевской семьи, отмечает New York Times. Газета пишет, что в больнице в отделении интенсивной терапии находится губернатор провинции Эр-Рияд Фейсал бен Бандар бен Абдель Азиз Аль Сауд. Мужчина приходится племянником королю Салману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

Во внутренней записке, разосланной сотрудникам госпиталя имени короля Фейсала в Эр-Рияде, указано, что в медучреждении для членов королевской семьи и их ближайших соратников подготовлены 500 мест. 84-летний глава государства находится на самоизоляции.

Коронавирусом заразился сын президента Сербии Александра Вучича Данило. Молодой человек проходит курс лечения в инфекционной больнице, писал NEWS.ru.