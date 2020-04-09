Коронавирусом могли заразиться 150 членов саудовской королевской семьи

Около 150 родственников короля Саудовской Аравии могут быть заражены коронавирусом. Предположительно, именно инфицирование членов королевской семьи COVID-19 является ключевой причиной в решении Эр-Рияда объявить о режиме прекращения огня в Йемене, где представители королевства сражаются с поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами.
В числе заразившихся коронавирусом — представители более мелких ветвей королевской семьи,
Во внутренней записке, разосланной сотрудникам госпиталя имени короля Фейсала в Эр-Рияде, указано, что в медучреждении для членов королевской семьи и их ближайших соратников подготовлены 500 мест. 84-летний глава государства находится на самоизоляции.
Коронавирусом заразился сын президента Сербии Александра Вучича Данило. Молодой человек проходит курс лечения в инфекционной больнице, писал NEWS.ru.
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