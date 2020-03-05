Китайский коронавирус COVID-19, который продолжает распространяться по миру, затронул уже почти все провинции Ирана, заявило руководство страны. На данный момент Исламская Республика занимает второе после Китая место по количеству заражённых и скончавшихся от болезни. Однако к массовой панике это не привело, рассказал NEWS.ru находящийся в Тегеране эксперт Никита Смагин.

Коронавирус — одна из основных тем правительственных совещаний в Тегеране последних недель. Болезнь затронула не только рядовых граждан, но и представителей руководства Ирана, включая заместителя министра здравоохранения страны Ираджа Харирчи и, по данным источника портала IranWire, первого вице-президента Эшака Джахангири. Как сообщил 3 марта Минздрав Исламской Республики, от коронавируса умерло 92 человека — это наибольшее число жертв COVID-19 на одну страну, если не считать Китай, откуда распространилось заболевание. Иранское ведомство также заявило о 2922 подтверждённых случаях заражения. При этом некоторые политики считают, что в Тегеране умышленно искажают данные, а подлинное число жертв — гораздо выше.

Все страны, включая Иран, должны говорить правду о коронавирусе и сотрудничать с международными гуманитарными организациями, — заявлял, в частности, госсекретарь США Майк Помпео.

В Тегеране, в свою очередь, опасаются того, что эпидемия может стать инструментом давления на республику извне. В конце февраля президент Ирана Хасан Рухани призвал не позволить «США воспользоваться коронавирусом, чтобы посредством огромного страха остановить нашу социальную активность». По словам иранского лидера, сложившаяся ситуация — это заговор зарубежной пропаганды. Тем не менее, в ходе заседания правительства 4 марта Рухани признал , что коронавирус охватил бóльшую часть республики.

Эта болезнь является широко распространенным заболеванием. Оно достигло почти всех наших провинций (30 из 31 — NEWS.ru), и в каком-то смысле это глобальная болезнь, — сказал он.

Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Вылечены на данный момент 552 пациента. При этом, как заверил Рухани, республика справится со вспышкой с минимальным количеством летальных исходов и в кратчайшие сроки. Президент Ирана также в очередной раз подтвердил отказ властей страны от предложенной США помощи. На прошлой неделе американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты предложили Тегерану содействие в борьбе с заболеванием.

Они под маской сочувствия заявили «мы также хотим помочь народу Ирана», — рассказал Рухани. — Если вы действительно говорите правду, то снимите санкции относительно поставок медикаментов.

Как отметил в разговоре с News.ru эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин, находящийся сейчас в Тегеране, ситуация в иранской столице действительно достаточно серьёзная и заметно повлияла на общественную жизнь — на улицах гораздо меньше людей и машин.

Паникой это назвать нельзя, но многие предпочитают не выходить из домов. Тем не менее в кафе и ресторанах есть посетители, но их меньше, чем раньше. Влияние коронавируса значительно, но всё-таки столица пока вовсе не напоминает некий город-призрак с пустыми улицами. Власти закрыли школы по всей стране на неделю — скорее всего, эта мера будет продлена. Кроме того, почти все университеты прекратили работу либо перешли на онлайн-режим обучения. Также отменяются некоторые религиозные церемонии. В частности, на прошлой неделе не проводился пятничный намаз в Тегеране. А на 6 марта отменены аналогичные мероприятия в столицах всех иранских провинций. Никита Смагин эксперт Российского совета по международным делам эксперт Российского совета по международным делам

По словам аналитика, нехватки каких-либо товаров, по крайней мере, первой необходимости, пока не ощущается. В наличии имеется всё, включая защитные маски, хотя ранее и сообщалось, что в некоторых городах Ирана, в первую очередь, в Куме, откуда пошла эпидемия, они в определённый момент закончились. В Тегеране такой проблемы нет, подчёркивает Смагин. Маски есть, но продают их не более двух штук в одни руки.