Гуманитарные организации обеспокоены тем, что на фоне пандемии коронавируса потребности сирийских беженцев и внутренне перемещённых лиц не будут удовлетворены должным образом и они станут наиболее опасными носителями болезни. Военное обострение в районе провинции Идлиб в этом году привело к тому, что большое количество бежавших от войны мирных жителей скопилось в том числе и на сирийско-турецкой границе. Если раньше они служили Анкаре инструментом убеждения своих международных визави, то сейчас превратились в угрозу.
О том, что беженцы и перемещённые лица особенно уязвимы для вспышек таких заболеваний, как COVID-19,
Особую тревогу вызывают те, кто находятся у границы, потому что другие беженцы регулярно получают медицинскую помощь, — обращает внимание Фишман. — Нет сомнений в том, что Турции необходимо предпринять шаги для защиты здоровья десятков тысяч беженцев на сирийской границе, включая использование тестов на вирус. Это, конечно, касается и греческой границы.
На территории самой Турции находится свыше 3,5 млн сирийских беженцев и ещё 6,2 млн сирийцев, покинувших свой дом, пребывают в пределах самой Арабской Республики. Многие из них сейчас сконцентрировались на северо-западе, где в последние месяцы правительственные силы интенсифицировали наступательные действия на позиции протурецких боевиков.
Внимание правительственных сил сконцентрировано на провинции Идлиб, контроль над которой делят умеренные группировки и радикальные элементы. Накануне на
«Кризис с беженцами», о котором Анкара снова начала говорить в феврале этого года на фоне событий вокруг Идлиба, стал инструментом двойного назначения, говорят аналитики. Его основной целью было навязать свой вариант развития событий в мятежном анклаве. Воспользовавшись ситуацией, Турция попыталась также оказать давление на ЕС, о чём свидетельствуют заявления министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу о необходимости обновления соглашения о беженцах между Анкарой и европейским объединением. Документ подписали в 2016 году, но он не был полностью реализован. Возможно, Турции частично удалось использовать новый «кризис беженцев», чтобы оправдать свои многочисленные потери в Идлибе, но не получилось убедить Европу полностью: часть беглецов так и осталась заперта на границе с Грецией — Афины попросту отказались впускать сирийцев на свою территорию.
Эксперты Al-Monitor
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лишился своего гуманитарного козыря в сирийской повестке задолго до распространения коронавируса, однако разгоревшаяся пандемия превращает его карту в угрозу для него самого. Если окажется, что часть носителей вируса пришла к туркам с южной границы с сирийцами, это на фоне общего недовольства арабами и военной политикой Анкары будет означать удар по позициям Эрдогана и потерю инициативы.
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