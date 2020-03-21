Гуманитарные организации обеспокоены тем, что на фоне пандемии коронавируса потребности сирийских беженцев и внутренне перемещённых лиц не будут удовлетворены должным образом и они станут наиболее опасными носителями болезни. Военное обострение в районе провинции Идлиб в этом году привело к тому, что большое количество бежавших от войны мирных жителей скопилось в том числе и на сирийско-турецкой границе. Если раньше они служили Анкаре инструментом убеждения своих международных визави, то сейчас превратились в угрозу.

О том, что беженцы и перемещённые лица особенно уязвимы для вспышек таких заболеваний, как COVID-19, говорят эксперты и гуманитарные работники. Такие люди входят в группу повышенного риска, заявил изданию Ahval исследователь Бруклинского колледжа Луис Фишман, который специализируется на Турции.

Особую тревогу вызывают те, кто находятся у границы, потому что другие беженцы регулярно получают медицинскую помощь, — обращает внимание Фишман. — Нет сомнений в том, что Турции необходимо предпринять шаги для защиты здоровья десятков тысяч беженцев на сирийской границе, включая использование тестов на вирус. Это, конечно, касается и греческой границы.

На территории самой Турции находится свыше 3,5 млн сирийских беженцев и ещё 6,2 млн сирийцев, покинувших свой дом, пребывают в пределах самой Арабской Республики. Многие из них сейчас сконцентрировались на северо-западе, где в последние месяцы правительственные силы интенсифицировали наступательные действия на позиции протурецких боевиков.

Внимание правительственных сил сконцентрировано на провинции Идлиб, контроль над которой делят умеренные группировки и радикальные элементы. Накануне на слушаниях в Конгрессе США эксперты призвали международное сообщество увеличить гуманитарную помощь этому анклаву. Нынешнее соглашение о прекращении огня, согласованное Россией и Турцией, остаётся ненадёжным, предоставляя лишь временную возможность увеличить потоки гуманитарных грузов местным жителям. Помощь продолжает поступать в северо-западную Сирию через Турецкую Республику, говорит вице-президент Refugees International Хардин Ланг. По его словам, такого роста поддержки, который бы удовлетворял существующие потребности населения, ещё предстоит достичь. Нынешний уровень можно считать недостаточным.

Juma Muhammad/Global Look Press

«Кризис с беженцами», о котором Анкара снова начала говорить в феврале этого года на фоне событий вокруг Идлиба, стал инструментом двойного назначения, говорят аналитики. Его основной целью было навязать свой вариант развития событий в мятежном анклаве. Воспользовавшись ситуацией, Турция попыталась также оказать давление на ЕС, о чём свидетельствуют заявления министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу о необходимости обновления соглашения о беженцах между Анкарой и европейским объединением. Документ подписали в 2016 году, но он не был полностью реализован. Возможно, Турции частично удалось использовать новый «кризис беженцев», чтобы оправдать свои многочисленные потери в Идлибе, но не получилось убедить Европу полностью: часть беглецов так и осталась заперта на границе с Грецией — Афины попросту отказались впускать сирийцев на свою территорию.

Эксперты Al-Monitor говорят , что возникший месяц назад миграционный кризис пролил свет на два важных аспекта. Во-первых, сирийцы вряд ли добровольно покинут турецкую территорию, если западные страны не пообещают им лучшие условия проживания. Следовательно, любые угрозы властей Турции навязать Европе сотни тысяч жителей Сирии больше не будут иметь такого же эффекта, как раньше. Во-вторых, бдительность той же Греции, которая ввела жёсткие меры на своей границе, мешает турецкому руководству эффективно использовать карту с беженцами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лишился своего гуманитарного козыря в сирийской повестке задолго до распространения коронавируса, однако разгоревшаяся пандемия превращает его карту в угрозу для него самого. Если окажется, что часть носителей вируса пришла к туркам с южной границы с сирийцами, это на фоне общего недовольства арабами и военной политикой Анкары будет означать удар по позициям Эрдогана и потерю инициативы.