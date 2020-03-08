https://static.news.ru/photo/aac239a8-61ef-11ea-a812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/XinHua/Global Look Press

Медики выявили коронавирус у руководителя Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Исмаила Наджара. В настоящее время он находится на карантине.

Симптомы, напоминающие грипп, появились у чиновника на прошлой неделе. Он обратился в один из медцентров, специалисты которого определили, что заболевание вызвано коронавирусом.

Наджар был госпитализирован. Когда стало ясно, что угрозы для его жизни нет, чиновника отпустили домой, рассказал агентству ISNA представитель организации Али Бахтияри.

Ранее NEWS.ru писал, что жертвой коронавируса стала депутат иранского парламента Фатима Рахбар. В общей сложности число умерших от эпидемии в стране составляет около 200 человек.