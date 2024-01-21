«Король рынков» Евсюков попал в авиакатастрофу в Афганистане: что известно

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Волгодонский бизнесмен Анатолий Евсюков может быть среди выживших при крушении бизнес-джета Falcon 10 в горах Афганистана. Что известно об инциденте, где упал самолет, кто из россиян выжил при крушении?

Где нашли упавший самолет

Спасательным отрядам удалось обнаружить бизнес-джет высоко в горах в провинции Бадахшан. Как сообщает афганское агентство TOLO News, местом крушения оказались горы Топхана между районами Зебак и Куран-Мунджан к северо-востоку от Кабула.

Как сообщил телеканал Afghanistan International, один из выживших смог добраться до населенного пункта в районе Кофаб, где жестами смог попросить помощи у местных жителей.

Местный представитель афганского правительства Забихулла Амири сообщил, что место крушения находится в труднодоступном районе в 200 км от местного административного центра Файзабад. Путь туда через горы занимает порядка 12 часов.

Кто выжил при падении самолета в Афганистане

Росавиация сообщила, что из шести человек, находившихся на борту самолета, выжили четверо. Остальные получили травмы различной тяжести, их состояние уточняется.

Известно, что бизнес-джет Falcon 10 с бортовым номером RA-09011 выполнял чартерный медицинский рейс из Паттайи в Москву с остановками в Индии и Узбекистане. На самолете из Таиланда в связи с заболеванием эвакуировали Анну Евсюкову, жену волгодонского бизнесмена Анатолия Евсюкова.

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил воздушного движения, которое повлекло смерть двух и более лиц.

Что известно о пассажирах на борту

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», в ходе крушения погибла Анна Евсюкова и один из пилотов. Известно, что выжил сопровождавший Анну медработник Игорь Сывороткин: его мать подтвердила Telegram-каналу Mash, что он позвонил ей на мобильный телефон после крушения.

Выжившим пассажиром оказался известный в Волгодонске предприниматель Анатолий Евсюков. Как пишет «Блокнот-Волгодонск», в городе он владел и управлял несколькими рынками и торговыми центрами, в том числе «Машенька», «Атлант», «Орбита» и «Авангард». По этой причине он был известен как «король рынков».

Читайте также:

Кто был на борту разбившегося в Афганистане самолета из РФ: сколько жертв

Заслуженный летчик РФ назвал возможные причины крушения самолета Falcon 10

Пожар в Ленобласти, удар по заводу в Туле: как БПЛА атакуют РФ 21 января